Amsterdamse woning gesloten na vondst drugs en vuurwapen en geldbedrag

Maandag is op last van burgemeester Halsema een woning aan de Dr. H. Colijnstraat gesloten. 'De woning in Amsterdam-Geuzenveld is per direct voor drie maanden gesloten op grond van de Opiumwet', zo meldt de gemeente Amsterdam

maandag.