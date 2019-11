Geweld tegen politieagent en een onwel geworden verdachte

Een politieagent die in de nacht van woensdag 13 op donderdag 14 november 2019 rond 01.30 uur in de Roeselarestraat een auto plus inzittenden wilde controleren, raakte daarbij uiteindelijk lichtgewond. Ook de verdachte raakte onwel en moest, nadat hij zich hevig had verzet tegen zijn aanhouding, naar het ziekenhuis.

De automobilist, een 20-jarige inwoner van Tilburg, had op de Konijnenberg door zijn rijgedrag de aandacht van de politieagent getrokken, die daarop besloot de man te controleren. In de Roeselarestraat gaf hij de bestuurder een stopteken en controleerde de auto en plus inzittenden. De bestuurder van de auto bleek nog een openstaande gevangenisstraf van 54 dagen te hebben en ging er, toen hij daarmee geconfronteerd werd, vandoor.

De politieagent zette de achtervolging in en wist de verdachte te pakken te krijgen, maar de verdachte verzette zich hevig tegen de aanhouding. Nadat de man was aangehouden, bleek hij onwel te zijn geworden. Hij is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Zodra hij is opgeknapt, mag hij alsnog zijn gevangenisstraf uitzitten.