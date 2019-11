Stel aangehouden op verdenking van witwassen

Na de aanhouding is de woning doorzocht onder leiding van de rechter-commissaris. Daarbij is een aanzienlijk geldbedrag in beslag genomen. Ook zijn er twee auto’s in beslaggenomen. De recherche doet, samen met de Belastingdienst, verder onderzoek naar de zaak. De verdachten zijn ingesloten.