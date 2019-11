FIOD vindt gestolen motoren in witwasonderzoek

De FIOD heeft donderdag doorzoekingen gedaan in een opslagbox in Almere in het kader van een witwasonderzoek. Het onderzoek is gestart na een melding van de Douane.

Begin september controleert de Douane een 33-jarige man die de Europese Unie wil verlaten. Hij heeft meer dan 10.000 euro contant geld bij zich, dat hij niet heeft aangegeven. De man kon geen verifieerbare verklaring geven hoe hij aan het geld was gekomen.

De FIOD is een witwasonderzoek gestart. De man leefde van een kleine uitkering en huurde al jaren een opslagbox. Tijdens de doorzoeking in de opslagbox zijn twee motoren zonder kentekenplaten gevonden. Aan de hand van de chassisnummers blijken beide motoren te zijn gestolen. Een van de motoren was in de nacht vóór de doorzoeking gestolen. De man is niet aangehouden, maar blijft wel verdachte. Het onderzoek gaat door.