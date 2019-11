Personenauto gekanteld bij aanrijding met vrachtwagen op N33 bij Gieten

Vrijdagmiddag is op de N33 tussen Veendam en Assen rond 17.00 uur ter hoogte van de afslag Gieten een ongeluk gebeurd. Hierbij waren twee auto’s en een vrachtwagen betrokken. De N33 werd afgesloten. Hierdoor liep het vast op zowel de N33 als de N34.

Gekanteld

Eén van de auto’s was gekanteld. Twee personen zijn lichtgewond geraakt. Zij zijn voor verdere controle naar het ziekenhuis overgebracht. Het traumateam kwam voor medische assistentie naar het ongeval met de traumahelikopter

Politieonderzoek

Verder is sprake van veel materiële schade. De berging van de betrokken voertuigen zal nog enige tijd in beslag nemen. De toedracht van het ongeluk is niet bekend. Dit zal onderzoek van de politie moeten uitwijzen.