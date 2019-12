Gewonde bij schietincident vlakbij ziekenhuis Doetinchem

Afgelopen zondag meldde rond 18.30 uur een man zich met schotwonden in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem met schotwonden. Dit meldt de politie maandag.

Blauwe Suzuki en donkere personenauto

Het slachtoffer, een 22-jarige man uit Gouda, reed die dag in een blauwe Suzuki Wagon R op de kruising Leerinkstraat en Kruisbergseweg, toen hij vanuit een donkere personenauto die achter hem reed werd beschoten en gewond raakte. In de omgeving van het ziekenhuis werd de blauwe Suzuki aangetroffen. Deze is voor nader onderzoek in beslag genomen.

Onderzoek

De recherche startte meteen een uitgebreid onderzoek naar de toedracht. De recherche doet onderzoek naar het schietincident dat in de omgeving van het ziekenhuis plaatsvond. De recherche heeft nog veel vragen en roept getuigen op zich te melden. De politie sluit niet uit dat er eerder op de dag, op een andere locatie ook geschoten is.