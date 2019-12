Man rijdt huis binnen na ruzie

De politie is dinsdag 3 december 2019, iets na middernacht ter plaatse geweest op de Vrijmark in Almere. Daar troffen zij een personenauto aan die de gevel had geramd van een woning.

Na een ruzie in de relationele sfeer is de verdachte op de woning ingereden. Hierbij heeft de gevel aanzienlijke schade opgelopen. Er zijn bij het incident geen slachtoffers gevallen. Twee bewoners van de woning konden zich ternauwernood in veiligheid brengen. De bewoners van de woning hebben de nacht verder doorgebracht op een andere locatie.

Na het incident is de verdachte te voet gevlucht. Met behulp van de politiehelikopter is de verdachte opgespoord.

Bij de arrestatie is er een waarschuwingsschot gelost. De politie heeft kort daarna een in België woonachtige verdachte (37) aangehouden. Dit met behulp van een politiehond. De verdachte is hierbij gewond geraakt en is voor medische hulp overgebracht naar het ziekenhuis.