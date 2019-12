Code geel vanwege mist in het zuiden van Nederland

In die provincies komt plaatselijk dichte mist voor met een zicht van minder 200 meter. Ook vriest het licht. In de loop van de ochtend verbetert het zicht.

In het noorden en westen blijft de temperatuur boven nul.

In de avond en nacht naar donderdag breidt de grijzigheid zich vanuit het zuidwesten weer over het land uit. Het wordt op veel plaatsen mistig en het koelt in het midden, zuiden en oosten af naar iets onder nul. In het westen en noorden wordt het 1-2 graden boven nul. Dit meldt weeronline.nl.