Zeer grote brand bij industriële bakker op bedrijventerrein Roermond

Op bedrijventerrein Heide-Roerstreek in Roermond is woensdagmorgen bij een bakkerij een zeer grote brand uitgebroken.

De brand ontstond rond 06.40 uur bij het bedrijf Mission Foods aan de Industrieweg. Vanwege explosiegevaar is rond de brand een gebied met een straal van 400 meter afgezet. Dit meldt onder meer de lokale zender L1 woensdag. Op het moment dat de brand uitbrak, was er personeel aanwezig in het bedrijf. Iedereen kon zich in veiligheid brengen.

Een correspondent van de lokale zender die ter plaatse is, meldt dat de vlammen eerst alleen rond de airco-installatie te zien waren, maar inmiddels staat de hele bedrijfshal in vuur en vlam. Ook was er een explosie te horen.

Bij de brand komt veel rook vrij. Veiligheidsregio Limburg Noord adviseert mensen die in de omgeving van de wijk Donderberg wonen om bij overlast ramen en deuren te sluiten. Het lijkt er op dat het pand van de bakkerij als verloren moet worden beschouwd, zegt een brandweerwoordvoerder. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen.