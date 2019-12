Politieagent lost waarschuwingsschoten bij aanhouding

De getuige had al twee dagen een auto langzaam door de wijk zien rijden. In die auto zaten twee mannen. De alerte buurtbewoner gaf dit door aan de politie. Agenten gingen toen naar het Glaskruid om poolshoogte te nemen, alwaar zij de auto zagen staan. De agenten spraken de inzittenden van de auto aan en vroegen hen naar de reden van hun verblijf in de wijk. Op dat moment zag een van de agenten een pistool bij de personen in de auto.



De beide mannen zagen kans uit de auto te komen en zich uit de voeten te maken. Natuurlijk zetten de agenten meteen te voet de achtervolging in op de wegrennende verdachten. Om hen tot stoppen te manen, werden er twee waarschuwingsschoten gelost. Hierop kon een van de beide mannen worden gearresteerd. Hij is een 27-jarige man uit Albanië zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.



Het vuurwapen dat in de auto lag, werd in beslag genomen. Het bleek te gaan om een doorgeladen vuurwapen. Uiteraard wil de politie weten wat deze mannen van plan waren en daarom heeft de recherche de zaak in onderzoek genomen. Vandaag zal een uitgebreid onderzoek onder bewoners en passanten in de woonwijk gaan plaatsvinden. Ook is de wijkagent in de buurt aanwezig om vragen te beantwoorden.