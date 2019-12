Lening oversluiten: zo werkt dat

Doordat de ECB de geldpersen nog steeds aan heeft staan om de inflatie en groei in de Eurozone aan te jagen, kunnen geldverstrekkers relatief goedkoop geld lenen. Deze lage rentes worden doorberekend aan de klanten. Een gevolg hiervan waarover veel in de media is te lezen, is de historisch lage hypotheekrente. Maar waar veel minder mensen zich bewust van zijn, is dat ook consumptieve kredieten tegen veel lagere rentes af te sluiten zijn. Heb jij in het verleden bijvoorbeeld een doorlopend krediet of persoonlijke lening afgesloten tegen een hoge rente, dan kan het lonen om deze over te sluiten. Hieronder lees je meer over hoe dit in zijn werk gaat.

Wanneer is oversluiten interessant?

Heb jij bij meerdere geldverstrekkers een lening of krediet? Of heb je een lening of krediet al lang geleden afgesloten? Dan kan het interessant zijn deze over te sluiten. Je gaat dan een nieuwe lening aan met nieuwe voorwaarden. Wanneer meerdere leningen worden samengevoegd of een oude lening vernieuwd wordt, kan dat honderden of zelfs wel duizenden euro’s schelen. Waar een jaar of tien geleden de gemiddelde rente nog rond de zes procent lag, kun je nu al een persoonlijke lening met een rente van 3,9 procent bij Frisia afsluiten. Omdat je ook de voorwaarden kunt wijzigen, kun je er bijvoorbeeld voor kiezen sneller af te lossen zonder hiervoor een boete te hoeven betalen.

Oversluiten kost weinig moeite

Ben jij bang dat je het oversluiten van een lening of krediet erg ingewikkeld of tijdrovend is? Hoeft niet! Er zijn diverse partijen die je kunnen helpen bij het oversluiten. Breng hiervoor eerst je financiële situatie in kaart. Een financieel adviseur gaat vervolgens de diverse aanbieders van leningen en kredieten vergelijken. Daarbij wordt gekeken naar lening die het beste past bij jouw situatie tegen de meest interessante voorwaarden. Per mail ontvang je vervolgens de offerte of offertes. Ga je met een offerte akkoord, dan wordt de volledige oversluiting van je huidige lening met je oude bank afgehandeld door deze partij.

Let op bijkomende kosten

Wil je een persoonlijke lening oversluiten, dan kan het zijn dat de geldverstrekker hiervoor een boete in rekening brengt. Dit kun je vergelijken met de boete voor het oversluiten van je hypotheek om te kunnen profiteren van een lagere rente of betere voorwaarden. Vraag altijd bij de geldverstrekker van je huidige lening of krediet na of er sprake is van een boete en hoe hoog deze zal zijn. Let er daarnaast op dat de partij die de lening oversluit voor je geen advies- of afsluitkosten hiervoor in rekening brengt.