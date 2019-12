Een op de vijf jonge mannen rijdt wel eens onder invloed van te veel alcohol

Een op de vijf jonge mannen zegt in het afgelopen jaar wel eens auto te hebben gereden met meer alcohol op dan wettelijk is toegestaan.

Dit blijkt uit onderzoek dat Stichting TeamAlert heeft laten uitvoeren onder 1.500 jonge mannen door marktonderzoeksbureau Ruigrok NetPanel. Niet veel meer gedronken hebben dan volgens de wet mag en omdat het een kort ritje betreft, zijn de voornaamste redenen om auto te rijden met meer alcohol op dan toegestaan is.

Frequentie

Een vijfde van de jonge mannen geeft aan dat hij in het afgelopen jaar wel eens met meer alcohol dan mag heeft gereden. 5% deed dit wekelijks, 16% deed dit minimaal maandelijks. De rest incidenteel. De meest voorkomende situatie waarin overtreders autorijden onder invloed van meer alcohol dan wettelijk mag, is na bezoek aan vrienden.

Niet-stedelijk vs stedelijk

Een derde van de overtreders (35%) geeft aan dat het in hun omgeving normaal is om wel eens auto te rijden met meer alcohol op dan is toegestaan. Voor jonge mannen die wonen in weinig tot niet stedelijke gebieden geldt dit vaker dan voor jonge mannen uit matig tot sterk stedelijke gebieden (43% om 28%). Ook is het aantal overtreders in de niet-stedelijke gebieden hoger. 24% van de jonge mannen reed daar in het afgelopen jaar wel eens met een te hoog promillage.

Feestdagen

De BOB-campagne is vandaag van start gegaan om ook te benadrukken dat bestuurders tijdens de feestdagen zich aan de alcohollimieten houden. Ook uit dit onderzoek blijkt dat tijdens de feestdagen met meer alcohol op wordt gereden dan is toegestaan. Van de overtreders geven ongeveer drie op de tien aan in het afgelopen jaar wel eens op een feestdag (bijvoorbeeld kerst, Koningsdag, oud- of nieuwjaarsdag) te hebben autogereden met meer alcohol op dan wettelijk is toegestaan.

Over het onderzoek

Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd tussen 14 november t/m 2 december onder mannen van 18 t/m 24 jaar met een autorijbewijs. In totaal hebben 1500 mannen de vragenlijst helemaal ingevuld. In dit onderzoek is gekozen voor deze doelgroep omdat zij het meest betrokken zijn bij alcoholongevallen in het verkeer. De steekproef is representatief naar leeftijd en opleidingsniveau. Als referentiebestand is gebruik gemaakt van de Gouden Standaard 2019, ontwikkeld door de MOA en het CBS.