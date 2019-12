Kind (3) uit Noord-Willemskanaal gehaald door hulpdiensten

Hulpdiensten is Drenthe werden woensdag aan het einde van de middag massaal opgeroepen voor een persoon te water naast Heidenheim in Ubbena.

De exacte locatie was niet bekend, dus de hulpdiensten rukte met groot materieel uit. Duikers van de brandweer en de traumahelikopter waren opzoek naar het slachtoffer.

Enige tijd later werd er in Tynaarlo bij De Tip een jongentje van 3 jaar uit Utrecht uit het water gehaald door de hulpdiensten. Het slachtoffertje kaag in het Noord-Willemskanaal. Het is kind is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.

Op de vindplaats werd ook een auto aantroffen door de politie. Deze werd minutieus onderzoek. Wat er zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. In verband met mogelijke betrokkenheid heeft de politie een 39-jarige man uit Utrecht aangehouden.