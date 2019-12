De voordelen van het lezen van papieren media

Waar men vroeger massaal uitgebreid de tijd nam om de krant of tijdschriften te lezen, is het nieuws tegenwoordig vooral vluchtig en snel. We halen onze nieuwsbehoefte uit het lezen van korte nieuwsberichtjes op het internet, op nieuwsapps of op social media.

De vraag rijst dan ook of printmedia nog wel bestaansrecht heeft. Toch lazen in 2018 nog zes miljoen Nederlanders de krant. Dat is niet voor niets: het lezen van papieren kranten of tijdschriften brengt verschillende voordelen met zich mee.

Je bent beter op de hoogte van de achtergrond van het nieuws

Een grote lap tekst leest niet zo lekker vanaf een scherm. Dat wordt op het internet of in apps daarom ook zoveel mogelijk vermeden. Veel online artikelen houden het kort en bondig en beperken zich tot de kern. Daardoor missen deze artikelen vaak belangrijke informatie. Kranten en tijdschriften gaan over het algemeen veel dieper in op details en bieden verdieping en een bredere achtergrond. Verschillende mensen worden aan het woord gelaten, waardoor je goed inzicht krijgt van wat betrokkenen erover denken. Dat helpt niet alleen met het krijgen van een beter en completer beeld van de situatie, maar ook met het vormen van een mening.

Papier leidt minder snel af

Als we iets op ons telefoonscherm aan het lezen zijn, is afleiding snel om de hoek. Denk aan een appje of mailtje die binnenkomt en we even snel willen beantwoorden of een pushbericht van een gameapp. Dat probleem is er met het lezen van papieren media niet, waardoor we ons compleet kunnen focussen op het lezen van een artikel en de informatie beter kunnen opnemen. Het schijnt voor mensen met concentratieproblemen te helpen om vaker van papier te lezen. Zo wordt er geoefend met het concentreren op één taak, want multitasken is de vijand van concentratie.

Je leest informatie waar je niet specifiek naar op zoek was

Als we online het nieuws lezen, zijn dat vaak onderwerpen waar we specifiek naar op zoek zijn of interesse in hebben. We klikken erop omdat de kop ons aanspreekt en selecteren zo helemaal zelf wat we lezen. Als je de papieren krant leest, neem je – gemerkt en ongemerkt – veel extra informatie op. De kans is groot dat je een artikel leest waar je online nooit op zou klikken. Door te lezen over dingen die buiten je interessegebied vallen, vergroot je je algemene kennis. Datzelfde geldt voor tijdschriften, die vaak nichegebieden beslaan. Als je in de wachtkamer van de dokter door verschillende tijdschriften bladert, kun je veel meer bijleren dan je misschien denkt.

Even pauze van het scherm

Lezen vanaf een computer- of telefoonscherm is heel wat anders dan lezen vanaf papier. Doordat het zo inspannend is, kan het onder andere zorgen voor vermoeide, droge en geïrriteerde ogen, hoofdpijn en vermoeidheid. Alleen e-readers zijn echt geschikt voor langdurig lezen. Het vele gebruik van smartphones zorgt bovendien voor slaapgebrek. Het kan dus absoluut geen kwaad om even een pauze van het scherm te nemen. Zeker omdat we onze telefoon of laptop al voor een miljoen andere dingen gebruiken, is het fijn dat het lezen van nieuws of achtergrondartikelen niet per se op een scherm hoeft. Bonusvoordeel: je hoeft je nooit druk te maken over een lege batterij.

Papier is niet altijd minder duurzaam

Een veelgehoord argument tegen print is dat het digitaliseren veel duurzamer is. Maar is dat eigenlijk wel zo? De waarheid is wat gecompliceerder. Zowel print als digitaal kan duurzaam en niet duurzaam zijn, dit hangt sterk af van wat het bedrijf onderneemt om de ecologische voetdruk te verminderen. De klassieke media heeft daar de afgelopen jaren vorderingen in gemaakt. Voor zowel papier als digitaal zijn nu voor- en nadelen op het gebied van milieuvriendelijkheid te bedenken. Papieren media puur uit milieuoverwegingen laten liggen is dus niet altijd de meest verstandige keuze.

Je kunt eerst een proefabonnement nemen

Een abonnement is altijd goedkoper dan losse edities lezen. Vind je een abonnement op papieren media echter te duur en ben je bang dat het je geld niet waard is? Probeer het dan eerst met een proefabonnement, waarbij je de eerste weken voor een habbekrats leest. Er zijn media die helemaal geen kortlopende abonnementen meer hebben, zoals de Telegraaf. Gelukkig kun je alsnog een flinke korting op een Telegraaf abonnement scoren door voor een scherpe langlopende kortingsperiode te gaan.