Onderzoek overval Drouwenerveen stopgezet

Het onderzoek naar de daders van de gewapende overval op een woning in Drouwenerveen, die op zondag 10 februari 2019 gepleegd werd, is deze week stopgezet. In het geval er nieuwe relevante informatie binnenkomt, kan het onderzoek snel weer opgepakt worden

Direct na de zeer gewelddadige overval werd een Team Grootschalige Opsporing, een groot rechercheteam, geformeerd. Ook werd er aandacht besteed aan deze zaak via het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht.

Inspanningen

Helaas hebben alle inspanningen niet geleid tot het ophelderen van deze zaak. Wel werd vorige maand nog een verdachte aangehouden, maar is deze verdachte vanwege onvoldoende bewijs na verhoor in vrijheid gesteld. De verdenking tegen deze verdachte is onvoldoende sterk gebleken.

Nieuwe informatie

Nieuwe relevante informatie over deze zaak is belangrijk om dit onderzoek weer op te starten. Mochten mensen informatie hebben over deze zaak en dit nog niet hebben gedeeld, dan geldt het nadrukkelijke verzoek dit te delen met de politie. Getuigen kunnen bellen met het landelijke telefoonnummer 0900-8844.