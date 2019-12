Autobrand Burgemeester Janssensstraat Schijndel slaat over op schuurtje

Terwijl de brandweer was gebeld kon een ernaast geparkeerde auto veiliggesteld worden. Deze auto die notabene op een invalidenparkeerkaart stond, liep toch nog de nodige schade op door de brand. De brandweer doofde de vlammen welke inmiddels waren overgeslagen naar het schuurtje.

Om er zeker van te zijn dat de brand in het schuurtje volledig gedoofd was, werd een houten wand vakkundig gesloopt. Ook werd met een warmtebeeldcamera op hotspots gecontroleerd. De brandweer schaalde op naar Middelbrand maar de inzet van een tweede blusvoertuig van de brandweer uit Sint-Michielsgestel was niet meer nodig. Wel werd de waterwagen met extra bluswater ingezet. De politie onderzoekt de oorzaak van deze brand. Verschillende buurtbewoners stonden in hun pyjama te kijken hoe de brandweer de vlammen doofde.