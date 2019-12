Vuurwerkdeal loopt uit op beroving van 1.900,- euro

Een man die op 1e Kerstdag dacht in Venlose wijk Blerick illegaal vuurwerk te kunnen kopen is van een koude kermis thuisgekomen. In plaats van dat hij vuurwerk kreeg geleverd van de verkoper, werd hij met een mes bedreigd en beroofd van 1.900,- euro. Dit meldt de politie donderdag. 'Van de verkoper ontbreekt elk spoor', aldus de politie.

Beroving

De verkoop zou op 1e Kerstdag rond het middaguur in de woonwijk Blerick in Venlo Blerick plaatsvinden. Een 34-jarige man uit Veldhoven kwam met zijn auto naar Blerick om het vuurwerk te kopen. Het slachtoffer trof de verkoper in Blerick en deze man stapte bij hem in de auto. In plaats van vuurwerk te leveren bedreigde de verkoper het slachtoffer met een mes en beroofde hem van 1.900 euro die hij bij zich had. De verdachte vluchtte vervolgens te voet.

Burgernetbericht en buurtonderzoek

De politie heeft direct na de beroving een burgernetbericht verstuurd en is gestart met een buurtonderzoek. De verdachte is nog niet getraceerd. Het incident gebeurde in de buurt van de Gosewijnstraat. De verkoper droeg een rood-zwart trainingspak en een zwarte jas met een witgrijze bontkraag.