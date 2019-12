Drillmuziek baart politie zorgen

In toenemende mate maakt de politie zich zorgen om de zogenoemde drillmuziek die populair is onder jongeren in de Randstad. De muziek is komen overwaaien uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië waarin geweld wordt verheerlijkt.

Binnen de bijbehorende cultuur worden volgen Trouw de teksten omgezet in daden. De politie zet hier op in en houdt in de drie grote steden de rappers nauwkeurig in de gaten. Ook amateurs ontkomen hier niet aan. Volgens de krant worden twee moorden gelinkt aan de relatief nieuwe straatcultuur.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat men kijkt of er strafbare feiten in de videoclips te zien zijn. Wanneer dit het geval is en men kan achterhalen wie er in de clip zit. Een jongere heeft onlangs een taakstraf gekregen omdat hij in een clip op een politieauto stond te dansen.

Een jongerewerker uit Amsterdam laat aan Trouw weten dat de muziek mateloos populair is onder jongeren. ‘De muziek zelf is niet gevaarlijk. Het gevaar zit er in dat jongeren die drill luisteren op sociale media een beeld van zichzelf schetsen dat niet klopt. Ze shinen met een foto of een video van een mes dat ze uit de keukenla van hun moeder pakken.’