Forse aanrijding in Emmen op de oprit N34 richting Coevorden

Op de N34 bij Emmen zijn vrijdagmiddag een auto en een bestelbusje met elkaar in botsing gekomen.

Gewond

De bestuurder van het busje raakte hierbij gewond. Hij werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Over de precieze toedracht van het ongeluk, dat plaatsvond op de oprit van de N34 richting Coevorden, is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart.