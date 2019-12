Auto belandt in spoorsloot na botsing

Sloot

Dit gebeurde na verluid tijdens een inhaalmanoeuvre, de ene auto botste achterop de andere auto die vervolgens in de sloot terecht kwam. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse net als een bergingsbedrijf en een ambulance.

Berger

De auto die in de sloot lag is geborgen door het bergingsbedrijf, de andere auto is door de eigenaar zelf afgevoerd. Over de ernst van de eventueel opgelopen verwondingen is niets bekend.