Vader en zoon komen om het leven bij brand in Arnhem. Twee tieners aangehouden

Dinsdagnacht, oudejaarsnacht vond er een brand plaats in een flat aan het Gelderseplein in Arnhem. De brand was is in hal, lift en het trappenhuis van de flat. Bij die brand zijn een vader (39) en zoon (4) overleden; moeder (36) en dochter (8) raakten gewond.