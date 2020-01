Wat zijn de creditcard trends voor 2020?

Steeds meer Nederlanders maken gebruik van een creditcard. Hoewel we in verhouding met andere landen nog wel een beetje achterlopen, zien Nederlanders wel vaker de voordelen van de creditcard in. Dat is met de komst en de populariteit van online shoppen en via internet je eigen vakanties boeken niet heel gek. Betaal je zo’n aankoop of boeking met je creditcard dan is die uitgave automatisch verzekerd. Met een betaling met je ‘gewone’ betaalpas van de bank is dit niet het geval. Kortom: de creditcard is anno 2019/2020 interessant genoeg om te kijken naar de trends van de creditcard voor 2020.

Steeds meer gebruik van contactloos betalen

Langzaam maar zeker hebben we er in 2019 al kennis mee gemaakt: contactloos betalen met je betaalpas en smartphone. De meest opvallende trend voor het komende jaar is dat we ook met creditcards nóg sneller kunnen betalen dan we al deden: contactloos betalen heeft namelijk ook zijn intrede gemaakt in de wereld van creditcardbetalingen. Dat zorgt er wellicht voor dat de voordelen van een creditcard interessanter worden voor nieuwe klanten. Hierbij wordt er zelfs al een stapje verder gegaan: je hebt je fysieke creditcard in de toekomst helemaal niet meer nodig om ergens een betaling te kunnen doen. Net als een aantal gewone betaalpassen kun je een aantal creditcards vandaag de dag toevoegen aan je Apple Wallet om met behulp van Apple Pay contactloos te betalen. De verwachting is dat er in 2020 meer banken en creditcardsaanbieders overstappen op deze handige moderne dienst.

Digitale creditcards om sneller mee te betalen

Daarmee komen we direct bij de volgende trend uit: digitale creditcards. Ook hierbij loopt Apple al voorop met de Apple Card, een speciale digitale creditcard die als het ware in je iPhone zit. Deze digitale creditcard kun je gebruiken door middel van de Apple Wallet, waarin de betaalpas ‘woont’. De Apple Card is gesponsord door Mastercard en Goldman Sachs en is eind 2019 uitgekomen. Het is dus nog even afwachten wat de creditcard precies gaat doen en of het een daadwerkelijk succes gaat worden. Wij verwachten in ieder geval wel dat mensen het gemak van zo’n digitale creditcard inzien en bij het scoren van een creditcard aanbieding niet direct voor een fysieke pas gaan. Wanneer we alles immers via de smartphone kunnen doen en kunnen betalen, waarom zou je dan nog een fysieke creditcard nodig hebben? Zo’n digitale creditcard kun je alleen gebruiken met jouw vingerafdruk of gezichtsherkenning, waardoor de kans kleiner is dat er misbruik wordt gemaakt in het geval van verlies of diefstal van je smartphone.

Meer beveiliging en veiliger betalen

Wat ook goed bij deze tijd van technologische ontwikkelingen past, is de verbetering van veiligheid bij het gebruik van een creditcard. Uit onderzoek blijkt dat bijna 4 op de 10 Nederlanders eens te maken heeft gehad met fraude of diefstal van de creditcard of bankpas. Er zijn voornamelijk online alsmaar nieuwe technieken te vinden voor fraude of diefstal van gegevens. Daarom staat veiligheid van het gebruik van een creditcard voorop in 2020. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van zogeheten ‘tokenization’. Dat betekent dat wanneer je bijvoorbeeld een aankoop doet in een webshop waarbij je je persoonlijke gegevens in moet vullen, zoals het nummer van de creditcard, dergelijke gegevens worden vervangen met een anoniem token. Met dat token wordt er betaald, waarbij je fraudegevoelige gegevens dus afgeschermd blijven. Bij de creditcards van Visa wordt hier langzaam maar zeker al gebruik van gemaakt. In 2020 gaan we deze ontwikkeling waarschijnlijk ook bij andere creditcards terugzien.

Gemak van creditcardbetalingen staat voorop in 2020

Tot slot wordt er in 2020 goed gekeken naar waarom mensen, onder andere in Nederland, nog niet massaal voor de creditcard gaan. Om daarop in te spelen ligt de nadruk naast het verhogen van de veiligheid op het gemak van creditcardbetalingen. In oktober van 2019 werd het one-click checkout systeem geïntroduceerd bij betalingen met een creditcard om dergelijke betalingen soepeler te laten verlopen. Waar men eerder vaak uit meerdere knoppen moest kiezen, is dat er tegenwoordig nog maar één. Zo moet het aantrekkelijker worden voor klanten om met een creditcard af te rekenen in plaats van met een gewone betaalpas. Ook hierbij is de verwachting dat er in 2020 meer gebruik gemaakt wordt van het one-click checkout systeem in webshops en bij andere online betalingen. Extra mooi meegenomen bij dit systeem is namelijk dat het ook veiliger is dan iedere keer opnieuw je gegevens in te hoeven vullen. Bij het one-click systeem hoeft dat namelijk niet.