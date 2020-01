Zoektocht naar vermiste 24-jarige man uit Hoogezand levert niets op

Zo is er met honden gezocht in het bosperceel De Vosholen en is met een bootje het water van het Winschoterdiep afgezocht. Op beide plekken zijn geen aanwijzingen gevonden die leiden naar de verblijfplaats van Ronald. Vrijdag zal de politie de zoektocht voortzetten.

Woensdagavond werd er al naar Ronald gezocht door vrienden en familie. Ook deze zoektocht leverde niets op.

Ronald verliet op 1 januari 2020 rond 00.15 uur in verwarde toestand zijn woning in Hoogezand. Hierna is niets meer van hem vernomen. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwart T-shirt, een donkere spijkernbroek en grijze sneakers van het merk Puma. Ronald is ongeveer 175 cm en heeft donkerblond haar en een volle baard in dezelfde kleur.