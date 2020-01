De trekhaak ontbreekt

Belemmeringen

Ondanks de positieve ontwikkelingen zien consumenten toch nog flink wat belemmeringen. Het aandeel Nederlanders dat geen interesse heeft in elektrisch rijden is het afgelopen jaar juist gegroeid, van 23 naar 28 procent. Van de bezwaren tegen elektrisch rijden is de hogere aanschafprijs het belangrijkste. Maar Nederlanders maken zich ook zorgen over de actieradius van elektrische auto’s en vragen zich af of het laadpalennetwerk wel toereikend is.

Caravan

Er zijn nauwelijks elektrische auto’s die voorzien zijn van een trekhaak. Dit heeft deels te maken met het remvermogen van de auto. Elektrische auto’s zijn door de batterijen al een stuk zwaarder dan conventionele auto’s. Het extra gewicht van de caravan zorgt vervolgens voor een langere remweg. Daarbij zijn elektrische auto’s uitgerust met een regeneratief remsysteem.

Nul trekgewicht

De positie van de trekhaak is ook een probleem. Deze is in het verlengde geplaatst ten opzichte van de batterij. Bij een botsing kan de trekhaak de batterij zodanig beschadigen dat er brandgevaar ontstaat. De meeste elektrische auto's zijn niet goedgekeurd voor het trekken van een caravan. Het is dan ook verboden om met een aanhanger te rijden. Elektrische auto’s zijn niet gehomologeerd voor trekhaken en op het kentekenbewijs van de eigenaar van de auto staat een streepje bij het kopje trekgewicht. Dit betekent voor veel caravan liefhebbers dat de auto op fossiele brandstof gehandhaafd blijft. Gelukkig biedt olifanttrekhaken voor elke auto een passende trekhaak.

De duurdere elektrische auto’s zoals de Tesla X, Audi e-tron of Mercedes EQC kunnen een caravan aan. Sommige elektrische autofabrikanten leveren een Trekgewicht Extensie Pakket voor een betere koeling en grotere remschijven zodat maximaal 1.300 kilo getrokken mag worden. Blijft de actieradius die sterk beperkt wordt door de sleurhut.