Fietser komt ten val door over de weg gespannen staaldraad

Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag een lang, zwart ijzerdraad gespannen over de Rustenburgsweg in Oldebroek. Dit meldt de politie zondag op haar Facebookpagina.

Fietser gevallen

'Hierdoor is een fietser komen te vallen met flinke schade aan zijn fiets tot gevolg. Dit had natuurlijk veel erger af kunnen lopen! Heeft u informatie wie dit gedaan heeft of heeft u informatie over de herkomst of eigenaar van het staaldraad? Dan komen we graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 0900-8844', aldus de politie.