Broekzakken puilen uit met eurobiljetten, tweetal vast voor witwassen

In de nacht van zondag op maandag heeft de politie langs de A12 bij Wolfheze twee mannen aangehouden op verdenking van witwassen. 'De verdachten, een 34-jarige man uit Almere en een 42-jarige man uit Amersfoort, hadden 115.000 euro in contanten bij zich waarvoor ze geen aannemelijke verklaring hadden', zo meldt de politie maandag.

Openstaande boete

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid kregen via het Automatic NumberPlate Recognition-systeem (ANPR) de melding dat op de A12 een auto in de richting Utrecht reed waarvan de eigenaar nog een boete van 633 euro had open staan. Nadat de agenten de betreffende auto hadden gespot werd hij ter hoogte van Wolfheze aan de kant gezet voor een controle.

Dikke bundels

Bij de controle bleek dat de eigenaar zelf niet in het voertuig zat. De bijrijder had de auto gehuurd maar hij gaf aan dat hij de boete wel wilde betalen. Toen de beide inzittenden uitstapten viel het de agenten op dat hun broekzakken bol stonden. Ze stonden zo bol, dat de bovenkanten open stonden en de agenten dikke bundels met geld zagen.

'Ongeveer 100.000 euro'

De bijrijder trok, schijnbaar achteloos, een biljet van 500 en een biljet van 200 euro uit zijn zak. Op de vraag hoeveel geld ze bij zich hadden antwoordden de mannen: ‘ongeveer 100.000 euro’ en daarbij wezen ze ook naar een tas op de achterbank. Daar bleek 95.000 euro in te zitten en in de broekzakken van de mannen zat in totaal 20.000 euro.

Witwassen

Omdat één der verdachten al eens eerder in verband met witwassen in aanraking was gekomen met de politie en de mannen voor de herkomst van het geld geen plausibele verklaring konden geven werden ze aangehouden voor witwassen. Het geld, de auto en een Rolex-horloge van één der verdachten werden in beslag genomen. De politie stelt een nader onderzoek in naar de herkomst van het geld.