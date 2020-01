Zwaargewonde na explosie van vuurwerk

Bij een ongeval met vuurwerk is zaterdagavond een persoon ernstig gewond geraakt in het Limburgse Born. Dit maakte de politie bekend.

Omstreeks 18.30 uur kwam er een melding vanaf de Heierweg dat er een persoon gewond was geraakt. Volgens de politie was en geen brand en is het slachtoffer gewond geraakt door een explosie van het vuurwerk.

Explosieven verkenners van de politie gaan de woning onderzoeken omdat er nog meer vuurwerk ligt.