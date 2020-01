VCA cursus noodzakelijk in terugdringen werkgerelateerde ongevallen

Gewond raken op het werk is voor mensen in bepaalde beroepen een reële alledaagse dreiging. Elk jaar vinden er zo’n 200.000 werkgerelateerde ongevallen plaats in Nederland. In 2018 raakten daarbij 4318 werknemers gewond. Dat is niet alleen veel, maar het is zelfs 27 procent meer in vergelijking met 2014. Deze stijging schrijft de Inspectie SZW toe aan het economische klimaat: de zaken gaan zo goed dat men sneller en efficiënter moet werken om alles gedaan te krijgen, waardoor er vaker onveilige situaties ontstaan. 71 mensen vonden in 2018 de dood door een bedrijfsongeval. Meer bewustzijn van risico’s op de werkvloer is dus noodzakelijk. Daarom is er tegenwoordig de steeds populairdere VCA cursus.

Wat is VCA?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Een VCA cursus biedt belangrijke basiskennis over risico’s op werkvloer. Zowel bedrijven als personen kunnen zich volgens de VCA laten certificeren en zo aantonen dat ze goed op de hoogte en veiligheid, gezondheid en milieu hebben geborgd in hun dagelijkse bedrijfsprocessen. Het VCA certificaat, dat dient er bewijs van het afronden van de cursus, wordt steeds meer gevraagd binnen sectoren met verhoogde veiligheidsrisico’s. In sectoren als de bouw, (petrochemische) industrie, elektrotechniek en de uitzendbranche is VCA al bijna niet meer weg te denken. In die mate zelfs dat veel opdrachtgevers hun klussen zelfs enkel nog uitbesteden aan VCA-gecertificeerde leveranciers en dat werkgevers enkel personeel wil aannemen dat VCA-gecertificeerd is.

VCA voor verschillende beroepsgroepen

Het VCA certificaat is 10 jaar geldig. Om een nieuw certificaat te behalen, moet de VCA cursus afgelegd worden. Dit geldt dus ook voor het ‘verlengen’ van de certificering. Voor werknemers die bij een bedrijf werken waar ze te maken hebben met verhoogde veiligheidsrisico’s, is er de VCA Basis cursus. Hiermee doet men basiskennis op over werken met oog voor veiligheid, gezondheid en milieu. Voor leidinggevenden, maar ook voor zzp’ers, is er de VCA VOL. VOL staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Ook meewerkend leidinggevenden moeten voor deze variant gaan. Voor intercedenten en managers in de uitzendbranche is er de VIL-VCU: Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden – Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus.

Hoe haal je een VCA certificaat?

Tenzij je bedrijf dicteert op welke manier je de VCA cursus gaat volgen, zijn er drie wegen die leiden naar het VCA certificaat. Ten eerste is er de klassikale cursus, die afgesloten wordt met een examen. Mensen die liever niet op locatie of in een klas de cursus volgen, kunnen voor de e-learning gaan. Dan kan men de cursus online volgen en het examen afleggen. De laatste optie is zelfstudie. Daarbij maak je gebruik van lesmateriaal waar je naar eigen inzicht op studeert. Je moet dan bij een erkend examenbureau met het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) het examen afleggen om het VCA certificaat te kunnen behalen. Het is mogelijk om eerst een proefexamen af te leggen.

Kleine bedrijven

Ben je ondernemer met een klein bedrijf? Dan ben je wellicht wegens beperktere middelen geneigd om niet voor het VCA certificaat te gaan. Het is echter zo dat bedrijfsongelukken relatief veel voorkomen bij kleine bedrijven met minder dan 10 man personeel. Het is dus zeker van belang dat ook deze ondernemers investeren in bewustzijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.