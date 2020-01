Stam doet rustig aan in Dakar marathonetappe

Teun Stam heeft het in de tiende etape rustig aan gedaan. Deze tiende dag werd niet helemaal uitgereden in verband met de harde wind waardoor reddingshelikopters aan de grond moesten blijven.

Stam wist de Dakar als 50ste over de streep te komen, dat wat een mooie prestatie is. Wat Teun Stam en bijrijder René Bargeman betrof had de etappe best door mogen gaan, maar Stam had alle begrip voor de gedeeltelijke afgelasting na 346 km van de 534 die op de planning stonden.

Stam en Bargeman voeren in het marathonbivak zelf de noodzakelijke service uit aan de Toyota. Vannacht slapen alle coureurs in een grote tent. Volgens Stam zal dat een hoop gesnurk geven.