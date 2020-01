Zieke coffeeshophouder Van Laarhoven geland op Schiphol, kort geding moet opname ziekenhuis afdwingen

De in Thailand veroordeeld oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven is op Schiphol geland.

Frans van Laarhoven, de broer van Johan, zegt dat Johan ernstig ziek is. Volgens de advocaat van Van Laarhoven Geert-Jan Knoops heeft de landsadvocaat meegedeeld dat Van Laarhoven direct na zijn aankomst donderdagavond naar de gevangenis in Vught wordt overgebracht. Daar zou hij dan vrijdag medisch worden onderzocht. Met een kort geding, dat vrijdag zal dienen, willen de advocaten van Johan van Laarhoven afdwingen dat hun cliënt accurate medische zorg krijgt. Ze willen dat zijn straf per direct wordt opgeschort.

Johan van Laarhoven, de coffeeshophouder die al vijf jaar in een Thaise cel zat, is inmiddels geland op Schiphol. Zijn vliegtuig kwam rond 18.30 uur daar. Dit melden diverse media donderdag.

Vijf jaar in Thaise cel

De 59-jarige Van Laarhoven, die ernstig ziek is, belandde in 2014 in Thailand in de cel. Johan van Laarhoven begon 35 jaar geleden een coffeeshop in Tilburg en opende in de loop der jaren nog drie vestigingen. Na zijn pensionering verhuisde hij naar Thailand, waar hij in 2014 naar aanleiding van een verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie werd aangehouden.

Brief aan de Koning

In oktober 2016 schreef Van Laarhoven een emotionele brief aan koning Willem-Alexander waarin hij hem vraagt zich in te zetten voor een rechtvaardige behandeling. Van Laarhoven wilde dat Nederland om zijn uitlevering vraagt. “Mag ik u vanuit het diepste van mijn hart vragen uw contacten aan te wenden voor een rechtvaardige behandeling van mij en mijn vrouw? Wilt u mij helpen, majesteit? Bevrijd mij alstublieft uit deze Thaise hel.”

Rest straf in Nederland uitzitten

Van Laarhoven zou in principe de rest van zijn straf in een Nederlandse cel moeten uitzitten. De Thaise straf van 103 jaar, waarvan hij er 20 uit moest zitten in Thailand, wordt omgezet naar het Nederlandse strafmaximum van bijna 11 jaar. Daarvan wordt de tijd hij in de Thaise cel heeft doorgebracht afgetrokken. Zijn advocaat wil echter in Nederland een nieuwe procedure starten om de zaak in Nederland voor de rechter te krijgen waardoor Van Laarhoven de kans heeft om zijn onschuld te bewijzen.

'Witwassen ruim 20 miljoen euro'

Nu Van Laarhoven naar Nederland komt, kan de strafzaak in Nederland verder plaatsvinden in zijn aanwezigheid. 'Hij is één van de hoofdverdachten in een lopend onderzoek van het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant naar de financiering rondom de coffeeshops van The Grass Company', zo meldt het Openbaar Minsiterie (OM) onderdag. Het onderzoek richt zich onder andere op belastingfraude, lidmaatschap van een criminele organisatie en het witwassen van meer dan 20 miljoen euro. Binnenkort wordt de voormalig Tilburger als verdachte verhoord in de lopende strafzaak. Het OM heeft de (raadkamer) van de rechtbank Zeeland-West-Brabant verzocht om vervolgzittingen te plannen.

Gratieverzoek

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming zegt dat Van Laarhoven vanavond in elk geval naar een gevangenis gaat. Naar het gratieverzoek kijkt Dekker "zoals naar ieder gratieverzoek. Van Laarhoven is nu een gewone Nederlandse gevangene."