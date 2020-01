Man in flatwoning neergestoken in Zwolle

Vrijdagavond is een 40-jarige man uit Kampen gewond geraakt bij een steekincident aan de Palestrinalaan in Zwolle. 'De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht en vraagt getuigen zich te melden', zo meldt de politie zaterdag.

Rond 21.45 uur kreeg de politie de melding van het steekincident. Volgens de melder lag er een man gewond voor de portiek van de flat. Het slachtoffer verklaarde dat hij was neergestoken in een woning in de flat. Het slachtoffer kon ontkomen en riep in de portiek van de flat om hulp. De politie is op zoek naar getuigen.