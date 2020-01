De flyer; simpel doeltreffend

Er wordt steeds meer gedemonstreerd in Nederland. Vooral in Amsterdam en Den Haag gaan meer mensen de straat op. In Den Haag staat het Malieveld steeds vaker vol.

Piek

We zitten midden in een demonstratiepiek. Dit jaar 2019 staat te boek als het demonstratiejaar. Het begon met de spijbelactie van scholieren voor het milieu en de klimaatmars met 40.000 demonstranten, de demonstratie voor beter onderwijs in Den Haag, het boerenprotest, de bouwers, de Landelijke lerarenstaking en de staking in de zorg.

Doelen

Een demonstrant kan verschillende doelen hebben. Soms willen mensen hun onvrede kwijt, maar willen ook vaak dat de regering iets verandert. Het draait allemaal om aandacht. Alles wat aandacht trekt is effectief. Demonstraties die een grote omvang hebben genieten aandacht, maar het kan ook kleinschalig. Helga Fischer in Den Haag staat sinds 2018 iedere maandag met een kleine groep op het Koekamp in Den Haag om aandacht te vragen voor bomen. Reden is dat er te veel bomen worden gekapt in Nederland. Met flyers worden mensen geïnformeerd. De kracht van deze kleine groep demonstranten is de continuïteit.

Functie

De flyer heeft een functie. Het geeft beknopt een boodschap weer. De reden van een demonstratie. In plaats van een spandoek geeft een compact gevouwen tekst de motivatie. Flyers drukken kan bij vele drukkerijen met ontwerptools. Het meest gangbare flyer formaat is A5. Zorg dat je een ontwerp kiest dat niet alleen mooi is, maar ook past bij het uiteindelijke doel. Elk doel heeft zijn eigen aanpak nodig.

Een flyer is een geweldige en tegelijkertijd een simpel marketingmiddel. De beste flyers zorgen voor aandacht en geven heldere informatie aan de lezer.