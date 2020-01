Politie arresteert één verdachte na gewelddadige diefstal

Een 15-jarige Middelburger is vrijdag 24 januari 2019 omstreeks 23.35 uur door de politie tijdens een uitgebreide zoekactie op de Overloper aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij een diefstal gevolgd door geweld in een horecazaak op de Markt. Tijdens de actie werden ook nog twee inzittenden van een auto aangehouden nadat in hun auto wapens, inbrekersgereedschap en drugs waren aangetroffen.

De politie kreeg om 22.35 uur een melding dat er een overval was gepleegd op een horecazaak op de Markt. Bij navraag bleek dat het feitelijk niet om een overval ging maar om de diefstal van een geldkistje. Een medewerker van de zaak zag twee jongens naar buiten rennen waarvan één een geldkistje in zijn handen had. Een medewerker rende achter de dieven aan. Hij werd tijdens de achtervolging door een van de daders bedreigd met een mes. Het duo splitste zich op waarna de medewerker hen uit het oog verloor. De politie stelde met zeven eenheden een uitgebreid onderzoek in. Daarbij werd een 15-jarige jongen als verdachte aangehouden. Zijn betrokkenheid wordt door de recherche onderzocht. Ook wordt het onderzoek naar de tweede dader voortgezet.

Bijvangst

Tijdens de zoekactie zijn omstreeks 23.25 uur op de Dam een 20-jarige Middelburger en een 22-jarige man uit Vlissingen aangehouden. De agenten controleerden de auto van de twee mannen. In het voertuig hing een hennepgeur. In de auto werd niet alleen hennep en hasj maar ook inbrekerswerktuigen, een patroon, drie messen waaronder een vlindermes en een mogelijk gestolen goed aangetroffen. De twee inzittenden zijn vanwege de aangetroffen zaken aangehouden.