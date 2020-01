Mondkapjes tegen coronavirus heeft zeker zin, alleen ze zijn op

Het coronavirus houdt de wereld flink bezig. Beursen zakken en sommige ondernemers voelen nu al de financiële pijn. Je kan dan ook geen bedrijf binnenlopen, op de werkvloer wordt veel gesproken over het virus. Het is vooral de angst dat het virus ook in Nederland opduikt.

Maar hoe moet je jezelf nou beschermen om het virus niet op te lopen. De afgelopen dagen hebben virologen hun zegje gedaan op radio en televisie. Het belangrijkste om besmetting te voorkomen is vaak je handen wassen. Dat kan gewoon met normale zeep. Ook niezen is beter om het in je bovenkant van je arm te doen in plaats van in je handen. Daarnaast blijkt ook dat elkaar de handen te schudden niet zo verstandig idee is. Een aantal virologen zien het nut van mondkapjes niet omdat de gaatjes in de kapjes het virus niet zullen tegenhouden.

Toch denkt uw nieuwsredacteur daar anders over. Het mondkapjes kan als preventief worden gedragen. Hoe vaak grijpt u per uur wel niet naar uw neus of mond. U doet dat vaker dan u denkt. Als u een mondkapje op uw gelaat draagt, dan wordt u zo continue herinnerd niet met uw hand aan uw gezicht te komen. Maar inmiddels zitten de meeste groothandels in Nederland al zonder mondkapjes. De handelaren zullen er voorlopig ook slecht aan kunnen komen, gezien de meeste merken worden gemaakt in China.