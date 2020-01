Vrouw (19) gestoken bij poging beroving in Stadskanaal

Donderdagavond heeft de politie in Stadskanaal 5 minderjarige verdachten aangehouden in verband met een steekincident waarbij een 19-jarige vrouw gewond is geraakt. 'Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht', meldt de politie die een uitvoerig onderzoek is gestart.