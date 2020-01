Vuurwapen ging per ongeluk af bij opnemen video-clip

Een 21-jarige man uit Amsterdam is vrijdagmiddag voor een periode van veertien dagen in bewaring gesteld. 'Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 26-jarige man in de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 januari in een woning in Amsterdam Zuidoost. De man zit in voorlopige hechtenis op verdenking van doodslag en verboden wapenbezit', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag weten.