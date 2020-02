Oorlogsmarkeringen NS station Haren onthuld

Vrijdagmiddag zijn de oorlogsmarkeringen bij de spoorwegstations in Assen en Haren onthuld. De markeringen herinneren aan de gevangenentransporten van Westerbork via Assen, Onnen, Haren en Nieuweschans naar de vernietigingskampen in Duitsland. De baanmarkeringen zijn bedoeld als blijvende herinnering aan het verleden en toetssteen voor hedendaagse gebeurtenissen.

Markeringen langs route

In de oorlogsjaren zijn vanuit kamp Westerbork ruim 100.000 Joodse gevangenen naar de vernietigingskampen gedeporteerd om daar vervolgens te worden vermoord. Langs deze voormalige route van vervolging zijn inmiddels diverse markeringen gebouwd om informatie over deze tijd over te brengen. Markeringen staan inmiddels bij de stations in Winschoten, Zuidbroek, Nieuweschans, Hoogezand-Sappemeer en in Duitsland in Weener en Leer. De nieuwe markeringen in Assen en Haren vormen een aanvulling op deze route.