Onderzoek naar uitgeven vals geld in Sneek

De politie in Sneek heeft zes jongeren aangehouden die verdacht worden van het uitgeven van vals geld. Er zijn valse bankbiljetten in beslag genomen en er worden meer aanhoudingen verwacht.

Het onderzoek is gestart nadat enkele weken geleden een jongen uit Sneek een bestelde maaltijd thuis liet bezorgen en dit betaalde met een vals bankbiljet. Hij werd betrapt en kon worden aangehouden. In de afgelopen weken doken meer valse bankbiljetten op, die vermoedelijk worden gekocht bij buitenlandse internetwinkels. Zowel in Sneek als in Bolsward kwamen meldingen binnen. De politie heeft lokale ondernemers hierover geïnformeerd en roept iedereen op om alert te zijn bij contante betalingen. Bij aantreffen van vals geld kan direct de politie gebeld worden, zodat er vanuit een heterdaadsituatie kan worden opgetreden.