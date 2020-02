Aantal private leasecontracten flink gestegen

Uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) blijkt dat er in 2018 maar liefst 45% meer gekozen is voor private lease dan het jaar daarvoor. Een onderzoek van de ING voorspelde vier jaar geleden dat de zogeheten ‘magische’ grens van 100.000 naar verwachting in 2020 gepasseerd zou worden. Dat bleek dus al iets eerder te zijn. De verwachting is nu dat eind 2020 de 200.000 private leasecontracten worden gehaald. Wat is private lease ook alweer en waarom kiezen steeds meer Nederlanders hiervoor?

Private leasen in Nederland: wat is het precies?

In Nederland kun je reeds enkele jaren kiezen voor private lease. Een auto leasen is niets nieuws: veel bedrijven kozen en kiezen ervoor om hun medewerkers te laten rijden in een leaseauto. Een private leaseauto is ongeveer hetzelfde, maar dan voor privégebruik. Private lease is een vorm van het huren van een auto voor een vast bedrag per maand. Hierbij blijft de auto eigendom van de leasemaatschappij; na een bepaalde looptijd moet je daarom de auto weer inleveren. Een van de redenen waarom steeds meer Nederlanders voor een private lease aanbieding kiezen, is omdat gemak voorop staat. Je hoeft met zo’n auto namelijk nergens meer naar om te kijken. Onderhoudskosten, wegenbelasting en autoverzekeringen zitten allemaal bij de maandprijs in. Het enige dat je hoeft te doen is te tanken en daarvoor nog extra te betalen.

Mensen willen zorgeloze mobiliteit

Gemak is dus belangrijk voor de moderne Nederlander. Dat is niet de enige reden waarom er ineens massaal gekozen wordt voor private lease. Mensen willen vandaag de dag gebruik maken van het gemak van bijvoorbeeld een auto zonder er daadwerkelijk één te bezitten. Eigenlijk past zo’n tijdelijk private leasecontract heel goed in de moderne samenleving van abonnementen en ontspullen. Waar zoiets als leasen eerder not done leek, omdat het een zichtbare vorm was van geen of weinig geld hebben, is het tegenwoordig juist de oplossing om (nog meer) bezit tegen te gaan en voor een voordelige prijs een auto te hebben. Bij private lease kun je namelijk voor een in verhouding lage prijs in een duurdere auto rijden; een auto die je misschien nooit had kunnen kopen.

Meer inzicht in kosten voor gebruik van de auto

Daarnaast is private lease de perfecte manier om exact te weten wat je per maand kwijt bent aan autokosten. Koop je een auto dan kunnen deze totale kosten niet helemaal duidelijk zijn, omdat je er bijvoorbeeld geen tijd voor hebt om alle kosten bij elkaar te rekenen. Bij private lease weet je dat het om één maandbedrag gaat plus de kosten van tanken. Omdat 1 op de 5 autobezitters geen idee heeft van autokosten kan zo’n private leasecontract oplossing bieden. Wat hierbij ook prettig is, is dat dat maandbedrag is wat je moet betalen. Heeft de auto onderhoud nodig of is er iets gebeurd met de auto, dan hoef je daar met zo’n leasecontract geen zorgen over te maken. Dat zit namelijk altijd bij je contract in. Zo’n private leasecontract heb je al vanaf 200 euro per maand.

Wie kiezen er voor private lease?

Uit het onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) blijkt dat 25% van de leaserijders tussen de 36 jaar en 45 jaar oud is. Van het totale aantal is ook een kwart tussen de 46 jaar en de 55 jaar oud. Mensen tussen de 26 en 35 jaar beslaan 19% van het totale aantal en komen daarmee op een tweede plek van grootste groepen. Gepensioneerden vanaf 66 jaar vertegenwoordigen slechts 10% van het geheel en jongeren onder de 26 jaar beslaan slechts 6% van het aantal private leasecontracten. Wat hierbij opvallend is, is dat er bij de laatste groep, geen stijging te zien was ten opzichte van het jaar ervoor. De stijging was vooral bij de leeftijden tussen de 26 en 55 jaar op te merken.

Toekomst van private lease

De kans is groot dat er een verdere groei van private lease komt, juist nu het afgelopen jaar zo explosief was voor deze branche. De maatschappij richt zich steeds meer op flexibiliteit, iets waarbij private lease ontzettend goed past. Hierop wordt de komende jaren nog meer geanticipeerd zodat private lease nog aantrekkelijker wordt voor de consument. Denk bijvoorbeeld aan een vorm van private lease waarbij men eenvoudiger kan wisselen van voertuig, wanneer dat gewenst wordt. Op dit moment is dat nog erg lastig. Er kunnen bijvoorbeeld contracten worden uitgegeven op basis van kilometervergoeding: een vast bedrag per maand voor bepaalde kilometers, ongeacht welk voertuig. Het is nog even afwachten hoe dit precies gaat uitpakken.