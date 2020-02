Amsterdammer (20) opgepakt voor plaatsen handgranaat op auto Wijdewormer

Maandag heeft de politie een 20-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij het plaatsen van een handgranaat op een auto in september 2019 in Wijdewormer. Dit meldt de politie dinsdag.

Handgranaten 11 en 13 september

Op woensdag 11 september werd een handgranaat aangetroffen bij een bedrijf van een 60-jarige man uit Oostzaan. Het explosief lag nabij de fietsenstalling voor het bedrijf aan de Ambacht en werd ’s morgens ontdekt door personeelsleden.

Op auto

Twee dagen later, op vrijdag 13 september, trof de Oostzaner een handgranaat aan op zijn auto. Hij ontdekte de handgranaat toen hij de auto parkeerde voor zijn bedrijf, maar vermoedelijk werd de handgranaat al op een eerder moment die dag op de auto geplaatst. Waarschijnlijk gebeurde dit die middag rond 13.50 uur op een trainingscomplex van een voetbalvereniging in Wijdewormer.

Beschieting auto 26 augustus

In augustus 2019 was de man ook al het slachtoffer van een bedreiging. Op maandag 26 augustus trof de man zijn auto, die geparkeerd stond op de oprijlaan voor zijn woning aan de Haal, aan met diverse kogelinslagen. Uit onderzoek bleek dat er met een vuurwapen op de auto was geschoten.

Onderzoek en getuigen gezocht

De politie zet ondanks deze aanhoudingen haar onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Ook is de politie nog steeds op zoek naar getuigen die mogelijk meer weten over deze incidenten. Of misschien heeft iemand informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek en heeft dit nog niet gedeeld. Ook doet de politie onderzoek naar eventuele linken met de voetbalclub OFC.