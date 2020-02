Rondleidingen langs prostitutieramen op de Wallen verboden

Ook tours langs de prostitutieramen in andere delen van de stad, zoals de Spuistraat en omgeving, mogen niet meer. Dit heeft het college van B en W besloten. Vanaf april gaan nieuwe regels gelden voor gidsen en deelnemers van rondleidingen in het centrum.



Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken): “Het is niet respectvol om sekswerkers als een bezienswaardigheid te zien, daarom worden tours op de Wallen verboden. Rondleidingen buiten het Wallengebied zijn wel toegestaan, maar alleen als gidsen en deelnemers zich aan de nieuwe, strengere regels houden om overlast voor bewoners en ondernemers te voorkomen.”



Het aantal rondleidingen in het Wallengebied is groot: per dag passeren zo’n 115 groepen het gebied. Uit onderzoek1 blijkt dat meer dan de helft van de bewoners en ondernemers in het centrum overlast heeft van de vele rondleidingen. Sekswerkers ervaren overlast door deelnemers van groepsrondleidingen, zoals grof gedrag en ongewenst fotograferen.