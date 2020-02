Medewerker supermarkt met hakmes aan hoofd verwond door overvaller

In Eindhoven heeft een overvaller een medewerker van een supermarkt vrijdagavond met een hakmes verwond. De politie hield deze overvaller kort daarna aan en in de nacht van vrijdag op zaterdag ook nog een tweede verdachte van deze overval.

Zeer jong

Beide verdachten zijn 16 en 17 jaar oud. De twee jongens overvielen rond 20.30 uur een supermarkt aan de Generaal Coenderslaan in Eindhoven. Op dat moment waren er meerdere mensen in de winkel aanwezig. De overvallers droegen gezicht bedekkende kleding, bedreigden de caissière met een steekwapen en eisten geld. De caissière wist te ontvluchten.

Hakmes

Een andere medewerker hoorde het tumult en kwam naar de kassa. Daarop vluchtten de overvallers. De medewerker en enkele aanwezigen zetten de achtervolging in. Zij wisten een van de verdachten in te halen, die daarop met een hakmes naar de groep uithaalde. De supermarktmedewerker raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. De overige aanwezigen wisten de overvaller in bedwang te houden totdat de politie aanwezig was en hem kon aanhouden. De tweede overvaller wist in eerste instantie te ontkomen, maar kon later alsnog worden opgespoord.

Ziekenhuis

Beide verdachten zijn aangehouden en zitten vast voor verhoor. De supermarktmedewerker is in het ziekenhuis aan zijn hoofdwond behandeld. Hij maakt het goed en is weer thuis.