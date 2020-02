Vrouw rijdt met auto tegen boom en overlijdt

Traumahelikopter

Een traumahelikopter die ter plaatse kwam, heeft voor haar niet mogen baten. Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 13.30 uur. Hoe het heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De vrouw zat alleen in de auto. Eerder sprak de politie in een tweet al over een ernstige aanrijding. Naast de heli kwamen twee ambulances en de brandweer uit Rolde ter plaatse. De weg is tijdelijk afgesloten.