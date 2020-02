Agenten mishandeld in Roosendaal en Maastricht

In de nacht van zaterdag op zondag zijn in Roosendaal en Maastricht agenten mishandeld. De politie arresteerde zondagochtend rond 02.30 op het Emile van Loonpark drie verdachten uit Roosendaal wegens openlijke geweldpleging.

Vechtpartij Roosendaal

'Er ontstond door onbekende oorzaken een vechtpartij op de Markt in Roosendaal. Portiers riepen de hulp van de politie in. Agenten zagen dat een omstander op de Markt een fiets boven zijn hoofd hield. Vermoedelijk wilde hij die in het publiek gooien. Daarop nam de politie actie', aldus de politie.

30 omstanders

De verdachte (22) vluchtte richting het Emile van Loonpark. Na een korte achtervolging wilden agenten hem in het Emile van Loonpark aanhouden, maar ongeveer 30 omstanders bemoeiden zich met de arrestatie. De agenten trokken hun pepperspray en wapenstok en probeerden een veilig gebied te creëren voor de arrestatie van de 22-jarige verdachte. Uiteindelijk moest de politie een linie vormen om de groep in bedwang te krijgen.

Agent in gezicht gestompt

Een omstander gaf daarbij een agent een vuistslag in zijn gezicht. De agent raakte gewond en moest zich onder doktersbehandeling stellen. De politie hield een 28-jarige verdachte uit Roosendaal voor deze mishandeling aan. Ook werd een 24-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden voor openlijke geweldpleging. Hij had een vleesmes achter zijn broeksriem. De politie nam dit mes in beslag. Het publiek trok zich terug en de politie bracht de drie verdachten naar het bureau. Ze zitten vast voor verhoor.

Muzikant slaat agent in Maastricht

Het aanspreken van een groep muzikanten over de veroorzaakte geluidsoverlast liep, in de nacht van zaterdag op zondag, uit in de aanhouding van een man die een agent mishandelde. De politie onderzoekt de zaak.

Melding geluidsoverlast

Even voor 00.30 uur kreeg de politie meerdere meldingen van geluidsoverlast. Een groep muzikanten veroorzaakte deze overlast in de Stokstraat in Maastricht. Vanaf het moment dat de agenten de groep wilden aanspreken werden ze geconfronteerd met weerwoord en weerstand. De sfeer was agressief richting agenten.

Agent geslagen

De politie kreeg versterking van collega’s. Meerdere patrouilles kwamen naar de Stokstraat. De muzikanten en de omstanders leken niet van plan het geluid te stoppen. Op het moment dat de politie met een klein groepje muzikanten in gesprek wilde gaan werd een agent door een van de aanwezigen geslagen. Deze man is aangehouden voor mishandeling van een agent. De 32-jarige verdachte uit Gronsveld is in verzekering gesteld. De politie zet het onderzoek voort.