Politie houdt 19-jarige bestuurder van tractor aan op de A50

Klemgereden

De bestuurder werd door agenten gesommeerd om van de snelweg af te gaan. Hij negeerde deze aanwijzingen en bleef doorrijden. De tractor werd verderop klemgereden en stilstand gedwongen. Dat was ter hoogte van Teuge.

Pepperspray

De bestuurder werd verzocht uit de cabine van de tractor komen en dit weigerde hij. Agenten hebben daarom de deur van de tractor geforceerd om bij hem te komen. Omdat de man niet luisterde naar de aanwijzingen van de agenten en in de cabine bleef zitten, hebben agenten pepperspray ingezet. Dit was nodig om de situatie zonder risico op letsel voor de man en de agenten onder controle te krijgen.

Aangehouden

De man is aangehouden voor het in gevaar brengen van de veiligheid van het verkeer en voor het niet voldoen aan aanwijzingen van agenten. Hij is korte tijd ingesloten op het politiebureau en werd later met een boete heengezonden.

Reacties op social media

We zien dat er veel reacties en vragen op social media zijn over deze aanhouding. Voor ons staat veiligheid voorop. Het rijden met tractoren op snelwegen is vanuit de wegenverkeerswet niet toegestaan omdat het gevaarlijke situaties oplevert. De snelweg is alleen toegestaan voor voertuigen die harder kunnen en mogen dan 60 km/per uur. Op voorhand hebben wij veel aandacht gevraagd voor het rijden op de snelweg door tractoren. Daarom hebben we van tevoren ook aangegeven dat de politie op deze overtredingen zou handhaven.