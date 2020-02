Twee plofkrakers omgekomen bij ernstige aanrijding op A12 Zevenaar

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn op de A12 bij Zevenaar twee dodelijke slachtoffers gevallen na een ernstige aanrijding. 'Het tweetal was kort daarvoor betrokken bij een poging plofkraak op een geldautomaat in het Duitse Emmerich', zo meldt de politie vrijdag.

Botsing met vrachtwagen

De auto kwam rond 04.15 uur op de A12 ter hoogte van Zevenaar in botsing met een vrachtwagen. Twee inzittenden van de personenauto kwamen hierbij om het leven.

Derde persoon zwaargewond op de vlucht

De politie laat weten dat er zich in de verongelukte personenauto mogelijk nog een derde persoon bevond. Deze is hoogstwaarschijnlijk gewond geraakt en op de vlucht geslagen. De politie heeft een politiehelikopter met warmtecamera ingezet om deze persoon op te sporen. Ook is er een burgernetmelding uitgegaan die burgers vraagt om uit te kijken naar deze persoon. Tot op heden is deze nog niet aangetroffen.

Plofkraak Emmerich

Het verkeersongeval staat in verband met een poging van een plofkraak op een geldautomaat rond 04.00 in het Duitse Emmerich. Volgens de Duitse politie probeerden verschillende daders rond 04.00 uur een geldautomaat op te blazen in Emmerich. Het verkeersongeval met de twee dodelijke slachtoffers vond plaats op de A12 bij Zevenaar in Nederland in de nabijheid van het misdrijf. De Duitse politie concludeert na het bekijken van beelden van diverse bewakingscamera's in Emmerich dat de verongelukte auto bij Zevenaar dezelfde is als die van de daders van de poging plofkraak in Emmerich.