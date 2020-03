Testritten met waterstoftrein in Groningen

Tussen Groningen en Leeuwarden worden momenteel proefritten gedaan met een Coradia iLint-waterstoftrein. Dit gebeurd door ProRail, Arriva, Alstom en Dekra in opdracht van de provincie Groningen.

De provincie Groningen wil het vervoer per spoor in het Noorden verduurzamen. Op de meeste trajecten rijden nu nog dieseltreinen.

Tijdens de experimenten wordt gekeken of de trein volgens dienstregeling kan rijden en hoeveel brandstof de trein in de praktijk gebruikt.

Provinciebestuurder Fleur Gräper (D66) zei tijdens de pers- en publiekspresentatie dat zij enthousiast is over de trein en er bereidt is om hier geld voor vrij te maken.