Gewonde en flinke schade na aanrijding in Emmen

Ziekenhuis

Het betrof een aanrijding tussen een bestelauto en een vrachtwagen. De bestelauto is door onbekende oorzaak op de trailer van de vrachtwagen gebotst. De bestuurder van de bestelauto is na onderzoek in de ambulance, overgebracht naar het ziekenhuis met onbekend letsel. Om de precieze oorzaak van het ongeval in kaart te brengen is de politie een onderzoek gestart.