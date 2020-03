OM eist 12 jaar celstraf voor brandstichting met dodelijke afloop

De officier van justitie heeft vrijdag 12 jaar celstraf geëist tegen de 55-jarige Rotterdammer die in april vorig jaar zijn woning aan de Hilledijk in brand stak. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Overleden

Hierdoor raakte zijn bovenbuurman zodanig in het nauw dat hij zijn woning ontvluchtte door uit het raam te springen. De 27-jarige man overleed aan de gevolgen van de val. Het plan van de verdachte om te ontkomen aan vervolging door Belgische justitie moest zijn buurman met de dood bekopen.

Brand

Op 13 april 2019 krijgt de meldkamer een melding van een brand aan de Hilledijk. De brandweer gaat er op af om de brand te blussen. Al snel wordt duidelijk dat hier geen sprake is van een ongeluk of technische defect, maar van brandstichting. In het appartement worden resten van motorbenzine en verpakkingsmaterialen aangetroffen, vermoedelijk om de brand te bevorderen. Na de inzet van verschillende opsporingsprogramma’s, waaronder Opsporing Verzocht, wordt de bewoner van het pand, een 55-jarige Rotterdammer, aangehouden.

Motief

Volgens de officier van justitie lijkt het erop dat de Rotterdammer brand heeft gesticht in zijn woning om op die manier onder een strafzaak in België uit te kunnen komen. De man wordt ervan verdacht iemand om het leven te hebben gebracht en wordt daar op dit moment ook voor vervolgd. Hij had –naar eigen zeggen- net die dag ontlastend bewijsmateriaal in die zaak in zijn woning neergelegd. De officier daarover op zitting: 'Nu kan hij in België zeggen dat hij dat bewijs niet meer heeft, het is immers verloren gegaan in de brand.'

Alternatieve scenario’s

De officier is ervan overtuigd dat de verdachte de enige is die de brand kan hebben aangestoken. Een vaste logé was die ochtend al vroeg weg, in tegenstelling tot de man zelf. Op camerabeelden is te zien dat hij op de bewuste dinsdag tussen kwart voor één en half twee meerdere malen in de woning is geweest. De brand wordt om ongeveer tien voor twee ontdekt, twintig minuten nadat hij de woning weer heeft verlaten. Daarnaast sluit het OM uit dat het een andere dader kan zijn geweest; er zijn geen meldingen geweest van inklimmingen op die dag, ook zijn er geen klim- of loopsporen aangetroffen die kunnen duiden op aanwezigheid van een ander dan verdachte.

Causaal verband

Het overlijden van de bovenbuurman van verdachte is in de visie van het OM het directe gevolg van de brandstichting. Doordat het vuur snel om zich heen greep, kwam de bovenbuurman zodanig in het nauw dat hij niet anders kon dan zijn woning via het raam te verlaten, met deze trieste afloop als gevolg. 'Het slachtoffer is overleden aan verwondingen opgelopen door de val. De val uit het raam is gebeurd door de brand, zonder brand was het slachtoffer niet zo het raam uit gegaan.'

Strafeis

De officier van justitie eiste vandaag een forse gevangenisstraf tegen verdachte: 'Verdachte heeft met de brandstichting alleen maar gedacht aan zijn eigen belang en zich geenszins bekommerd om anderen. Dit heeft tot vreselijke gevolgen geleid. In mijn ogen is hier alleen een langdurige gevangenisstraf op z’n plaats.'