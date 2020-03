NS brengt aantal treinen drastisch omlaag

NS en ProRail nemen maatregelen om te zorgen dat reizigers die afhankelijk zijn van de trein de komende weken kunnen blijven rekenen op een voorspelbare en betrouwbare treindienst. 'Vanaf zaterdag 21 maart starten we een speciale basisdienstregeling op. We rijden dan in heel Nederland op alle stations twee keer per uur in beide richtingen een trein', zo laat de NS dinsdagavond weten.

Dokters en verpleegkundigen

Zo kunnen dokters en verpleegkundigen en alle andere Nederlanders in cruciale beroepsgroepen naar hun werk blijven gaan. Het zal zo zijn dat ook de komende dagen niet alle treinen volgens de normale dienstregeling rijden. Wij raden iedereen daarom aan om goed voorbereid op pad te gaan en kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

Zorgvuldig omgaan met inzet NS-personeel

Het rijden van treinen is mensenwerk. Premier Rutte gaf in zijn toespraak aan dat het coronavirus voorlopig nog in Nederland zal zijn. Wij willen Nederland deze hele periode bereikbaar houden. Het is daarbij van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de inzet van onze collega’s. Met deze speciale basisdienstregeling houden we rekening met een stijgend aantal ziekmeldingen in vitale functies bij NS en ProRail. Tegelijkertijd zijn we zuinig op onze mensen door ze alleen in te zetten waar ze nu nodig zijn. Dat is al noodzakelijk de komende dagen en vanaf zaterdag met een speciale basisdienstregeling.

Roger van Boxtel, president-directeur van NS

'We hebben een speciale basisdienstregeling ontworpen voor de komende periode. Iedereen die echt met de trein moet, kan op elk station twee keer per uur een trein nemen in elke richting. De huidige situatie vraagt veel van ons allemaal. We willen ook zuinig zijn op alle NS-collega’s, want we vragen veel van hen. Zeker nu we weten dat dit virus langere tijd in ons land aanwezig is, moeten we alle zeilen bij zetten om te zorgen dat dokters, hulpverleners en mensen die echt moeten reizen de trein kunnen pakken. Op deze manier houden we Nederland veilig en verantwoord in beweging.'

John Voppen, CEO van ProRail

'Premier Rutte maakte maandag al duidelijk dat het coronavirus voor een lange periode onderdeel zal zijn van ons dagelijks leven, met alle uitdagingen die daarbij horen. Bij ProRail kijken we deze tijd extra naar elkaar om. We zetten er de schouders onder om te zorgen dat de treinen kunnen blijven rijden. Daarvoor is het cruciaal dat onze treinverkeersleiders, specialisten en incidentenbestrijders, en de monteurs van onze aannemers fit blijven. Bij hun werkzaamheden volgen ze de richtlijnen van het RIVM. Het geeft mij veel vertrouwen om te zien hoe de gehele spoorsector zich aanpast om de uitdagingen zo goed mogelijk aan te kunnen. We houden de situatie nauwlettend in de gaten om zo nodig verdere maatregelen te nemen. Zo zijn ProRail en NS aan de slag gegaan om de dienstregeling aan te passen. ProRail zorgde er vervolgens voor dat de dienstregeling op tijd werd aangepast in onze verkeersleidingssystemen.'

Aantal reizigers drastisch gedaald

Door overheidsmaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is het aantal treinreizigers de afgelopen dagen drastisch gedaald tot 15% ten opzichte van een normale werkdag. NS en ProRail kiezen voor een dienstregeling waarbij we uitgaan van 35% van de zitplaatsen ten opzichte van normaal. De verwachting is dat dit voldoende is om reizigers op voldoende afstand van elkaar naar hun bestemming te blijven brengen. We monitoren dat op dagelijkse basis.

De speciale dienstregeling in de praktijk

Vanaf ieder station in Nederland rijden, in alle richtingen, twee treinen per uur; Alleen vanaf stations waar nu één keer per uur, per richting, een trein vertrekt, blijft dit zo; Op enkele belangrijke noord-zuid en oost-west-verbindingen rijden Intercity's in beide richtingen: Schiphol-Venlo, Arnhem-Den Helder, Maastricht-Eindhoven, Enschede-Utrecht; Op andere trajecten rijden Sprinters, die op elk tussengelegen station stoppen; De Intercity Direct, Intercity Den Haag-Eindhoven en nachttreinen rijden niet; Ook de internationale treinen rijden volgens een sterk aangepaste dienstregeling. Dit is ook afhankelijk van het beleid in het buitenland en de beschikbare capaciteit.

Gevolgen voor reizigers

Reizigers kunnen door de aanpassingen te maken krijgen met een langere reistijd en vaker overstappen. We doen ons uiterste best om per station, waar mogelijk, tenminste één winkel en één Tickets & Service-balie of OV Servicewinkel open te houden voor onze reizigers. Zo bieden we reizigers waar dat kan nog informatie, hulp, een warme drank en iets te eten. We hebben te maken met een zeer uitzonderlijke situatie waardoor het mogelijk niet altijd lukt om de service te bieden die u gewend bent. We vragen hiervoor uw begrip. Ga daarom goed voorbereid op reis. Check altijd kort voor vertrek de NS Reisplanner of de NS-app.

Verspreiding tegengaan

We doen wat nodig is om Nederland per trein bereikbaar te houden. Tegelijkertijd voelen we een grote verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de verdere verspreiding van het coronavirus. We hebben daarom maatregelen genomen voor onze collega’s, zowel in de trein als op de stations en in de winkels, om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden. We vragen reizigers om gepaste afstand van elkaar te houden in de treinen.

In het openbaar vervoer wordt tijdens de reguliere schoonmaak extra aandacht besteed aan de contactpunten zoals deurklinken en hoofdsteunen. In treinen waar een toilet aanwezig is worden zeep en papieren handdoekjes extra aangevuld.

Check kort voor vertrek de reisplanner

Of een verdere aanpassing van de dienstregeling nodig is hangt af van de actuele situatie. We houden dit nauwlettend in de gaten. Check dus altijd kort voor vertrek de NS Reisplanner of de NS-app.